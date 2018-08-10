В Италии грозят закрыть аэропорты для мигрантов

Италия отказывается принимать мигрантов, которых Германия планировала отправить со своей территории самолетом. Соответствующее заявление сделал глава МВД Италии Маттео Сальвини, сообщает в воскресенье, 7 октября, DW.

Сальвини заявил, что Италия закроет аэропорты для авиарейсов из Евросоюза с мигрантами на борту.

Об этом политик сказал после публикации газеты La Repubblica о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию.

"Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты. Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - сказал Сальвини.

Ранее Совет министров Италии одобрил декрет о безопасности и миграции, который облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.

Напомним, Италия грозила прекратить выплаты в бюджет ЕС, если не удастся достичь согласия по принятию суден со спасенными в море мигрантами. Также власти Италии намеревались заблокировать принятие бюджета ЕС, пока вопрос о миграции остается нерешенным.

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Источник: korrespondent.net