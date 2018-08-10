В Китае панда напугала лошадь

В Китае мужчина заснял дикую панду, которая едва не набросилась на лошадь. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 8 октября.

На севере Китая на узкой горной тропе почти столкнулись лошадь и дикая панда. То, что было потом, снял местный фермер. От неожиданности, его конь остановился и стал рассматривать медведя. Панда же решила показать, кто в лесу хозяин, и побежала на лошадь, – говорится в сообщении.

Отмечается, что панда успокоилась только после того, как хозяин забрал лошадь с тропинки. После этого бамбуковый медведь отправился по своим делам.

Лес, в котором произошел инцидент, заповедный. В нем живут 130 панд.

Ранее сообщалось, что в одном из заповедников Китая впервые нашли в дикой природе малыша черно-белой панды. Он спал в дупле дерева.

А в зоопарке Нью-Йорка недавно родились детеныши красной панды. Эти звери находятся под угрозой вымирания. В дикой природе осталось всего около 10 тысяч красных панд.

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Источник: korrespondent.net