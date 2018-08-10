Землетрясение в Индонезии: число погибших достигло почти 2000 человек

Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло почти 2 тысяч человек. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Поисково-спасательные работы в городе Палу, наиболее пострадавшем от землетрясения, продолжаются. Предполагается, что об их окончании объявят на этой неделе.

Итоговое число жертв, как ожидается, будет еще больше.

Ранее сообщалось о 1763 погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии.

Также сообщалось, что власти Индонезии заявили о намерении прекратить поиски жертв землетрясения и цунами.

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Источник: korrespondent.net