В Кировоградской области горел поезд

В Кировоградской области в ночь на понедельник, 8 октября, произошло возгорание в электровозе товарного поезда. Об этом сообщил начальник областного ГУ ГСЧС Виталий Миронюк на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что возгорание произошло в моторном отсеке.

"Наши спасатели успешно ликвидировали пожар моторного отсека электровоза товарного поезда на 206 км между станциями Помошная и Новоукраинка", – написал Миронюк.

Он добавил, что погибших и травмированных в результате возгорания нет.

Ранее в Ровно горел грузовой поезд с дровами. Огонь тушили два часа.

Напомним, накануне в Одессе произошел крупный пожар на автостоянке.

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Источник: korrespondent.net