В Украине стартуют крупнейшие в истории авиаучения

В Украине в понедельник, 8 октября, начинаются многонациональные авиационные учения Чистое небо 2018 (Clear sky 2018).
В 12-дневных учениях кроме украинских военных летчиков принимают участие восемь стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.
Данные учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе.
Чистое небо-2018 станут самыми масштабными за годы независимости Украины. В них примут участие свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих.
Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.
С украинской стороны будут задействованы около 20 самолетов различных типов, вертолеты и беспилотники, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.
США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами, в целом в Украину прибудет свыше 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты.
Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C.
Во время учений планируется отработать действия по авиационному прикрытию и поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению операций по поиску и спасению личного состава, а также выполнение задач по аэромедицинской эвакуации.
По замыслу организаторов, учения Чистое небо-2018 будут содействовать безопасности в Восточной Европе.
Отметим, на прошлой неделе во Львовской области завершились международные учения Светлая Лавина-2018.
Как сообщалось, в конце октября ВСУ примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture 2018.
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Источник: korrespondent.net
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