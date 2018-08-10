Индия купит российские ПВО, несмотря на угрозы США

Угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских С-400 не повлияют на решение Дели, заявил изданию New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават.

"Но мы ведем независимую политику", - подчеркнул он.

Генерал также добавил, что России "не следует беспокоиться" из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

"Вы (Россия - ред.) можете быть уверены, что, хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", - заключил он.

Как сообщалось, 5 октября Россия заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в Индию. Речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 Триумф, сумма сделки превышает $5 млрд.

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Источник: korrespondent.net