В Китае назвали причины задержания экс-главы Интерпола

Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по делу о коррупции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Китая в понедельник, 8 октября.

Отмечается, что Хунвэя подозревают в целой серии преступлений, в том числе во взяточничестве.

"Мэн Хунвэй получал взятки, и его подозревают в нарушении законодательства", – говорится в заявлении министерства национальной безопасности КНР.

В свою очередь Sky News сообщает, что незадолго до исчезновения экс-глава Интерпола отправил жене сообщение с изображением ножа. Женщина пояснила, что, по ее мнению, Мэн Хунвэй пытался дать ей понять, что он находится в опасности.

Напомним, 5 октября стало известно о пропаже президента Интерпола. Его жена, которая, проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Позже китайские СМИ сообщили, что главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае и теперь он находится под следствием.

Накануне Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола. Исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян. В ноябре будет избран новый президент Интерпола.

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Источник: korrespondent.net