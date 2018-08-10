Число жертв взрыва в Кишиневе выросло до четырех

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до четырех. Об этом в понедельник, 8 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Службы Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиану Пушкашу.

По ее словам, под обломками на уровне 14 этажа сегодня нашли тело пожилой женщины.

Под завалами могут оставаться еще два человека.

Ранее сообщалось о трех жертвах взрыва в Кишиневе.

Напомним, вечером 6 октября в многоэтажке Кишинева прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали три этажа здания.

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Источник: korrespondent.net