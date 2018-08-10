Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2018, понедельник, 13:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
08. 10. 2018

Число жертв взрыва в Кишиневе выросло до четырех

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до четырех. Об этом в понедельник, 8 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Службы Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиану Пушкашу.

По ее словам, под обломками на уровне 14 этажа сегодня нашли тело пожилой женщины.

Под завалами могут оставаться еще два человека.

Ранее сообщалось о трех жертвах взрыва в Кишиневе.

Напомним, вечером 6 октября в многоэтажке Кишинева прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали три этажа здания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.