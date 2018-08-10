В Украине снизился уровень преступности - Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в Украине с 2013 года на 10% снизился уровень преступности. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Князев принял участие в ежегодной конференции Международной ассоциации руководителей полиции, которая проходит во Флориде (США). В ходе выступления он отметил, что в Украине продолжается реформа правоохранительных органов.

"Мы констатируем, что реформа Нацполиции Украины привела к снижению уровня преступности в нашем государстве - при незаконченной войне. Общая преступность по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 10 процентов. Насильственные преступления, разбои снизились на 25 процентов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние пять лет под воздействием алкоголя было совершено более 120 тысяч преступлений.

Также в полиции отметили, что в текущем году в стране на 30% уменьшилось число грабежей и на 8% - уличных преступлений.

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Источник: korrespondent.net