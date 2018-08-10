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08. 10. 2018

Ряд украинских артистов хотят лишить звания "народный"

Украинских артистов за "антиукраинскую позицию" хотят лишить звания народный артист Украины. Соответствующий законопроект в понедельник, 8 октября, был отправлен на рассмотрение профильного комитета.

Законопроект О применении персональных санкций был зарегистрирован группой народных депутатов во главе с Евгением Рыбчинским.

Авторы законопроекта предлагают лишить звания "народных" украинских артистов Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, а также россиян - Филиппа Киркорова, Николая Баскова и режиссера Владимира Бортко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость таких санкции связанна с "антиукраинской позицией" указанных артистов.

"В ряде случаев, мы являемся свидетелями активного сотрудничества представителей украинской "богемы" со страной-агрессором, о чем свидетельствуют комментарии, после которых эти артисты недостойные считаться гражданами Украины, не говоря о том, чтобы иметь почетные звания Украины", - говорится в тексте записки.

Ранее в Украине протестовали против украинских артистов-гастролеров в РФ.

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Источник: korrespondent.net

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