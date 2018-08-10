Выплаты на ребенка в Украине 2019: что нужно знать

Во многом ситуация объясняется недостаточным размером государственной финансовой помощи на ребенка, а также размером социальных пособий по беременности и родам.
Известно, что в украинском парламенте в подвешенном состоянии находятся законопроекты, которыми существенно увеличивается пособие на ребенка в 2019 году. Речь идет о размере единоразовой помощи при рождении и дальнейших ежемесячных выплат. Кроме того, запланирован пересмотр декретных выплат.
Размер выплат по беременности и родам
Детское пособие 2019
Другие выплаты на детей
Выплаты на детей-инвалидов по состоянию на 2018 год
|
Степень инвалидности
|
Размер выплат
|
Дети-инвалиды группы І, включенные в подгруппу «А»
|
2821 грн.
|
Дети, которым присвоена группа ІІ с подгруппой «Б»
|
2059 грн.
|
Дети, которые получили степень инвалидности группы ІІ
|
1373 грн.
|
Дети, получившие по итогам экспертизы ІІІ группу
|
1373 грн.
|
Дети, которым была оформлена инвалидность ІІІ группы с подгруппой «А» (возрастом 6-18 лет)
|
2821 грн.
|
Дети, которые получили статус инвалида-чернобыльца
|
1441 грн.
|
Инвалиды-чернобыльцы с подгруппой «А»
|
2933 грн.
|
Инвалиды-чернобыльцы в возрасте от 6 лет до достижения возраста совершеннолетия в общем случае
Для детей, попавших в подгруппу «А»
|
2371 грн.
3301 грн.
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Источник: korrespondent.net
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