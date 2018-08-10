Выплаты на ребенка в Украине 2019: что нужно знать

Во многом ситуация объясняется недостаточным размером государственной финансовой помощи на ребенка, а также размером социальных пособий по беременности и родам.

Известно, что в украинском парламенте в подвешенном состоянии находятся законопроекты, которыми существенно увеличивается пособие на ребенка в 2019 году. Речь идет о размере единоразовой помощи при рождении и дальнейших ежемесячных выплат. Кроме того, запланирован пересмотр декретных выплат.

Korrespondent.net расскажет, на какую финансовую помощь могут рассчитывать семьи, в которых в следующем году появится малыш. Выплаты на ребенка в Украине в 2019 году, что необходимо знать.

Размер выплат по беременности и родам

Выплаты беременным в 2019 году / фото: ivona.bigmir.net

Для получения “декретных” достаточно предоставить на место работы декретный листок из женской консультации. Неработающие по каким-либо причинам женщины и, дамы, зарегистрированные как частные предприниматели, подают такой документ в территориальные органы соцзащиты. Студентки стационара и аспиранты ВУЗов предоставляют эту же справку в деканат.

Длительность декрета 30 недель, а именно: 70 дней до рождения ребенка и 56 - после. В случае кесарева сечения или рождения двух и более детей, декретный отпуск увеличивается еще на 2 недели (140 дней). У “чернобыльцев” помощь выплачивается за 180 календарных дней.

Декретные начисляются в размере 25% от размера прожиточного минимума - для безработных и предпринимателей. Если последние перечисляли в государственную казну единый социальный взнос, тогда выплаты делаются в 100%-м объеме. Начисление декретных отпускных для официально работающих не отличается от механизма начисления за ежегодный оплачиваемый отпуск - в размере 100% от среднемесячного дохода.

Так, с июля 2018 года социальные декретные составляют 444,25 грн. Соответственно, сегодня за 126-дневный отпуск выплачивают 1933 грн. Следует отметить, что декретные начисляют не раз в месяц, а сразу за весь период.

Исходя из проекта бюджета на 2019 год, прожиточный минимум в Украине будет равен 1853 грн, в июле вырастет до 1936 грн, а в декабре - до 2027 грн. Это значит, что с декабря этого года ежемесячная сумма социальных декретных будет больше на 20 грн., с июля - на 40 грн, с декабря 2019 года - на 62 грн.

Детское пособие 2019

Детское пособие 2019 / фото: god2019.net

Начиная с 2014 года и по сегодняшний день, сумма финансовой помощи при рождении ребенка составляет 41280 грн. Выплаты проводят не единоразовым платежом, а в два этапа. Так, на банковский счет родителей через месяц-два после оформления пособия в органах соцслужб зачисляется платеж в размере 10320 грн.

Далее, оставшуюся сумму (30960 грн.) делят на 36 месяцев и выплачивают по 860 грн. Если еще пять лет назад размер выплат зависел от того, какой по счету ребенок появился в семье, и за второго и последующих детей платили до 100000 грн, то сегодня количество детей не имеет значения.

В этом году в парламенте обсуждали реформирование системы выплат “детских” денег. Только путем стимулирования финансами можно повысить рождаемость в стране, уверены некоторые депутаты, и предложили несколько законопроектов.

Согласно первому, необходимо установить “плавающий” размер выплат в соответствии с прожиточным минимумом, который установлен для детей до шести лет. С 1 января 2019 года это 1626 грн.

Также народные избранники предлагают вернуть нормы, касающиеся рождения второго и последующих детей. Так, на первого малыша предлагают платить 52 “детских” прожиточных минимумов (около 78 тыс. грн.), на второго - 70 (104 тыс.грн.), на третьего - 120 (почти 180 тыс.грн.).

Такие большие суммы планируют выплачивать траншами: большой единоразовый платеж и равномерными ежемесячными выплатами до 6 лет.

Во втором законопроекте, предлагается сделать привязку выплат “детских” денег не к прожиточному минимуму, а к размеру минимальной заработной платы. Для родителей эта схема более выгодна, поскольку разовая выплата должна составить 5 минимальных зарплат.

Например, в 2019 году размер минимальной зарплаты будет равен 4170 грн. Это значит, что сумма помощи при рождении может составлять более 20 тысяч гривен. Далее родителям до достижения ребенком 3-х лет выплачивают ежемесячно одну минимальную зарплату.

Примут ли в 2019 году один из предлагаемых законопроектов - неизвестно, ведь разработчики не указали источник финансирования подобных выплат.

Другие выплаты на детей

Выплаты на ребенка в 2019 году / фото: aif.ua

В Украине дополнительно выплачивают пособие одиноким матерям, у которых доходы ниже, чем прожиточный минимум. При этом учитывается доход всех членов семьи, которые зарегистрированы или проживают вместе с мамой ребенка.

Матери, воспитывающей ребенка до 6 лет, ежемесячно выплачивают 1492 грн, той, у которой на воспитании ребенок 6-18 лет платят 1860 грн. На большую сумму - 1762 грн. могут рассчитывать те малоимущие мамы, у которых детям 18-23 года. О пересмотре сумм выплат в 2019 году речь не идет.

Дополнительные деньги от государства получают семьи, в которых воспитывается приемный ребенок или под опекой.

Размер пособия при невыплате алиментов составляет ½ разницы между детским прожиточным минимумом и среднедушевым доходом. В денежном эквиваленте на детей до 6 лет выплачивают 746 грн. ежемесячно, а на старших - 930 грн.

Выплаты на детей-инвалидов по состоянию на 2018 год

Сумма финансовой помощи зависит от степени инвалидности ребенка.

Степень инвалидности Размер выплат Дети-инвалиды группы І, включенные в подгруппу «А» 2821 грн. Дети, которым присвоена группа ІІ с подгруппой «Б» 2059 грн. Дети, которые получили степень инвалидности группы ІІ 1373 грн. Дети, получившие по итогам экспертизы ІІІ группу 1373 грн. Дети, которым была оформлена инвалидность ІІІ группы с подгруппой «А» (возрастом 6-18 лет) 2821 грн. Дети, которые получили статус инвалида-чернобыльца 1441 грн. Инвалиды-чернобыльцы с подгруппой «А» 2933 грн. Инвалиды-чернобыльцы в возрасте от 6 лет до достижения возраста совершеннолетия в общем случае Для детей, попавших в подгруппу «А» 2371 грн.



3301 грн.

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Источник: korrespondent.net