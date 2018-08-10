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08. 10. 2018

В Донецкой области шахтеры снова перекрыли трассу

Горняки шахты Котляревская украинского предприятия Селидовуголь в Донецкой области снова перекрыли трассу Донецк – Днепр, требуя выплатить долги по заработной плате.

Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в понедельник, 8 октября.

"Который день продолжают протест горняки шахты Котляревская на трассе Донецк – Днепр. Шахтеры готовы применить другие формы акции протеста, если Минэнергоугля и центральные органы власти не будут принимать меры по погашению задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт", – написал Волынец на странице в Facebook.

Напомним, 1 октября началсь акция протеста горняков шахты Котляревская. Позе стало известно, что они перекрыли дорогу в районе своего предприятия и пропускают только военные автомобили.

Как сообщал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, задолженность перед шахтерами составляет около 350 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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