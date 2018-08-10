Стало известно, в чем подозревают Колесникова

Народного депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом в понедельник, 8 октября, на заседании регламентного комитета Верховной Рады сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

В частности, его подозревают в незаконном отчуждении целостного имущественного комплекса ГП Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады (НИТИ).

"Председатель Агентства государственного имущества Украины Колесников, злоупотребляя служебным положением, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно в интересах третьих лиц, а именно директора ГП НИТИ Горгуля,.. понимая отсутствие правовых оснований для вывода объекта недвижимости из перечня имущества, что не подлежит приватизации... и указанное предприятие входит в перечень объектов стратегического значения для экономики и безопасности государства... 27.06.2012 Колесников... подписал представленный ему директором ГП НИТИ Горгулем на утверждение перечень имущества, что не включается в состав целостного имущественного комплекса ГП НИТИ..." - сказал Луценко.

При этом, как заявляет Луценко, на некоторых списках, подписанных Колесниковым, "не было даже подписи директора НИТИ Горгуля и членов комиссии, что еще раз свидетельствует об умышленности его действий".

Глава ГПУ добавил, что в результате указанных действий стало возможно незаконное отчуждение целостного комплекса, рыночная стоимость которого на момент отчуждения составляла 16 млн 701 тыс. 382 грн. "Позже Днепропетровский городской совет на аукционе продал предприятие за сумму менее 5 млн грн", - отметил он.

Луценко подчеркнул, что после такой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, а лаборатория фактически была ликвидирована, что привело к невозможности выполнения госпредприятием своей оборонной задачи.

Как сообщалось, Луценко подал в Раду представление на Колесникова и двух его однопартийцев 18 сентября. На прошлой неделе одного из них - Сергея Дунаева - Рада отказалась лишать неприкосновенности. Представление на другого представителя Оппоблока - Александра Вилкула - комитет ВР рассмотрит сегодня.

Напомним, весной комитет ВР по вопросам регламента не дал согласия на рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с Вилкула и Колесникова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net