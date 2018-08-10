Завод Порошенко получил многомиллионный контракт от ВМС

Завод Кузница на Рыбальском, который опосредованно принадлежит президенту Петру Порошенко, получил многомиллионный контракт от украинского флота. В частности, речь идет о 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля, пишет в понедельник, 8 октября, Экономическая правда.
Согласно данным портала использования публичных финансов, соглашение с Кузницей подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены воинской частью А0456 Военно-морских сил Украины.
Вместе с тем на портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. В связи с этим окончательная сумма, которую президентский завод должен получить из бюджета, не известна.
"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro, говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа", - считает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
Ранее группа ТАС бизнесмена и политика Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЗАО Завод Кузница на Рыбальском.
Перед этим стало известно, что президент Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.
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Источник: korrespondent.net
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