Высланный из Венгрии консул вернулся в Украину

В Украину вернулся первый секретарь посольства Украины в Венгрии, которого выслали из Будапешта. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, пишет Громадське в понедельник, 8 октября.

Украинского консула выслали из консульства в Будапеште в ответ на объявление в Украине персоной нон грата венгерского консула.

Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

Позже Венгрия заявила о высылке консула Украины.

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Источник: korrespondent.net