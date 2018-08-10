В Армении задержан один из крупнейших бизнесменов страны

Один из крупнейших предпринимателей Армении - Самвел Майрапетян был задержан Специальной следственной службой Армении. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Майрапетян считается приближенным экс-президента республики Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя.

"Майрапетян задержан Специальной следственной службой", - сообщили журналистам в службе. Каких-либо подробностей не приводится

Бизнесмен является собственником армянского телеканала республиканского значения H2 и дистрибьюторского центра Тойота Ереван, а также занимается строительством элитной недвижимости в центре Еревана.

Экс-президенту Армении Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование. Политик также обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег.

Напомним, в августе экс-президент Армении освобожден из-под ареста. Ему изменили меру пресечения.

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Источник: korrespondent.net