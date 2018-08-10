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08. 10. 2018

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

В метро Парижа в понедельник, 8 октября, мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел утром на станции Barbes - Rochechouart на второй линии парижского метро.

По данным СМИ, перед нападением мужчина просил сигарет у пассажиров на платформе, а затем достал нож и с криком побежал к полицейским. Правоохранители обезвредили нападавшего.

По словам полицейских, на них напал житель Парижа, ранее уже привлекавшийся к ответственности за хранение наркотиков, нелегальное ношение оружия и насилие.

Мужчина помещен под стражу.

Напомним, 10 сентября в Париже мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали семь человек.

Также сообщалось, что 23 августа в пригороде Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. 

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Источник: korrespondent.net

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