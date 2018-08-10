Лукашенко пообещал оружие всем гражданам Беларуси, кроме детей

В случае войны оружием будут обеспечены все жители Беларуси, крмедетей. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко, сообщает Столичное телевидение.
"Как я не в шутку говорил, что, если у нас будет достаточно стрелкового оружия – автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, – не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми... Ну, детей давайте выведем", – сказал президент Беларуси.
Он добавил, что старики и даже женщины: семь миллионов человек получат оружие, чтобы они могли защищаться.
В ходе той же поездки Лукашенко отметил, что Беларуси необходимо только оборонительное оружие, пригодное для нанесения неприемлемого ущерба желающим повоевать со страной.
"Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть", – резюмировал лидер Беларуси.
Напомним, Александр Лукашенко распорядился улучшить вооружение специальных войск. По его мнению, в вовзможной войне танки и самолеты Беларуси не помогут.
Ранее Лукашенко приказал увеличить численность пограничников на границе с Украиной из-за якобы нелегальных поставок оружия в Беларусь.
В Госпогранслужбе Украины опровергли слова Лукашенко.
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Источник: korrespondent.net
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