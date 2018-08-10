Комитет ВР поддержал прошение ГПУ по Колесникову

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в понедельник, 8 октября, принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности нардепа от Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова.
В ходе заседания глава ГПУ заявил, что нардеп подозревается в злоупотреблении властью.
По данным представления, в 2012 году, будучи главой Агентства госимущества Украины, он подписал документы, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпусов государственного предприятия Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки в Днепре.
Сам Колесников обвинения Луценко отрицал, напомнив, что на тот момент эти объекты не были в перечне стратегических.
Рада может рассмотреть представление на Колесникова 16 октября.
Как сообщалось, Луценко подал в Раду представление на Колесникова и двух его однопартийцев 18 сентября. На прошлой неделе одного из них - Сергея Дунаева - Рада отказалась лишать неприкосновенности. Представление на другого представителя Оппоблока - Александра Вилкула - комитет ВР рассмотрит сегодня.
Напомним, весной комитет ВР по вопросам регламента не дал согласия на рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с Вилкула и Колесникова.
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Источник: korrespondent.net
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