В Черкассах из-за протеста против прокурора перекрыли центральную улицу

В Черкассах из-за протестной акции, проходящей под стенами областной прокуратуры, полиция перекрыла движение по бульвару Шевченко (на участке от ул. Митницкая к Б. Хмельницкого). Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает местное издание Про все.

По словам участников акции, этот пикет направлен ​​против прокурорского произвола. Люди требуют отставки областного прокурора Сергея Овчаренко.

Отмечено, что митингующие держат в руках плакаты: Прокурор жирует, город гниет!, Прокуроры, не бойтесь политиков с деньгами, а также скандируют: Ганьба!, Овчаренко - геть! и тому подобное.

"Вместо своей работы прокурор играет в политические игры. Такое впечатление, что он выполняет политический заказ криминалитета", - прокомментировал мероприятие один из спикеров акции Геннадий Шевченко.

Сейчас на акции присутствуют более 300 граждан.

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Как сообщил заместитель городского головы Юрий Ботнарь, на ближайшей сессии Черкасского областного совета две фракции будут требовать увольнение с должности Овчаренко.

Отмечается, что инициатором акции выступил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, которому на прошлой неделе представители Черкасской местной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета.

Ранее под Черкассами неизвестные в масках ограбили домовладение, которое принадлежит депутату Черкасского горсовета Павлу Карасю.

Также сообщалось, что в Черкассах суд отстранил от должности заместителя мэра. Его подозревают в растрате более 3 млн гривен бюджетных средств.

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Источник: korrespondent.net