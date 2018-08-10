В Черкассах из-за протестной акции, проходящей под стенами областной прокуратуры, полиция перекрыла движение по бульвару Шевченко (на участке от ул. Митницкая к Б. Хмельницкого). Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает местное издание Про все.
По словам участников акции, этот пикет направлен против прокурорского произвола. Люди требуют отставки областного прокурора Сергея Овчаренко.
Отмечено, что митингующие держат в руках плакаты: Прокурор жирует, город гниет!, Прокуроры, не бойтесь политиков с деньгами, а также скандируют: Ганьба!, Овчаренко - геть! и тому подобное.
"Вместо своей работы прокурор играет в политические игры. Такое впечатление, что он выполняет политический заказ криминалитета", - прокомментировал мероприятие один из спикеров акции Геннадий Шевченко.
Сейчас на акции присутствуют более 300 граждан.
Cмотрите фотогалерею: В Черкассах из-за протеста против прокурора перекрыли центральную улицу
Как сообщил заместитель городского головы Юрий Ботнарь, на ближайшей сессии Черкасского областного совета две фракции будут требовать увольнение с должности Овчаренко.
Отмечается, что инициатором акции выступил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, которому на прошлой неделе представители Черкасской местной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета.
Ранее под Черкассами неизвестные в масках ограбили домовладение, которое принадлежит депутату Черкасского горсовета Павлу Карасю.
Также сообщалось, что в Черкассах суд отстранил от должности заместителя мэра. Его подозревают в растрате более 3 млн гривен бюджетных средств.
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Источник: korrespondent.net
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