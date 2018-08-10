Сущенко этапировали в колонию - Фейгин

Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России за шпионаж на 12 лет колонии строгого режима, этапировали к месту отбывания наказания. Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин в понедельник, 8 октября.

"По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - написал Фейгин в Facebook.

В комментарии Интерфаксу он уточнил, что Сущенко этапировали еще вчера.

На данный момент официальной информацией Федеральной службы исполнения наказаний России по этому поводу нет.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко. Фейгин заявил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Сам Сущенко ранее заявил, что рассчитывает на обмен.

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Источник: korrespondent.net