"Радар" TruCam вернулся на дороги. Что нужно знать

На украинских автодорогах 8 октября включили первые камеры фиксации превышения скорости. Патрульные с "радарами" будут стоять на опасных участках дорог международного значения и в городах с высоким уровнем ДТП.

В первую неделю TruCam будут использовать в пилотном режиме для профилактики и штрафы выписываться не будут, чтобы водители привыкли к нововведению. Корреспонент.net рассказывает подробности.

Где стоят радары

Патрульные экипажи с TruCam будут стоять в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения. О том, что ведется контроль за соблюдением скоростного режима в обязательном порядке будут информировать соответствующие дорожные знаки.

"В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", - говорится в сообщении Нацполиции.

В первую неделю патрульная полиция будет использовать радары в пилотном режиме, без привлечения водителей к ответственности.

В Киеве фиксация скорости будет работать только на проспекте Бажана и проспекте Победы. Напомним, что в населенных пунктах скоростной лимит теперь 50 километров в час.

Также радары есть на следующих автомобильных дорогах:

Волынская область: Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно; М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

Донецкая область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

Житомирская область: М-07 Киев - Ковель - Ягодин; М-06 Киев - Львов - Чоп.

Закарпатская область: М-06 Киев - Львов - Чоп.

Ивано-Франковская область: Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Новоселица.

Киевская область: М-03 Киев - Харьков - Должанское; М-05 Киев - Одесса; М-06 Киев - Львов - Чоп; М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

Львовская область: М-06 Киев - Львов - Чоп.

Николаевская область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

Одесская область: М-05 Киев - Одесса; М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск; М-15 Одесса - Рени.

Полтавская область: М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Ровенская область: Р-05 Городище - Сарны - Ровно - Староконстантинов; М-06 Киев - Львов - Чоп.

Черновицкая область: Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Новоселица.

Черниговская область: М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи.

Cмотрите фотогалерею: "Радар" TruCam вернулся на дороги. Что нужно знать

Зачем вернули

Первые радары TruCam появились в Украине в середине 2010 года. Сначала ГАИ изучала их возможности в экспериментальном порядке, а после получения положительных результатов прибор стал применяться более массово.

Однако вскоре стало известно, что на TruCAM отсутствует необходимая разрешительная документация, и после жалоб в прокуратуру использование этих радаров запретили. ГАИ узаконили прибор только осень 2011 года.

Cмотрите фотогалерею: "Радар" TruCam вернулся на дороги. Что нужно знать

От контроля скорости на дорогах Украины отказались после создания новой патрульной полиции. Также в ходе реформ была распущена Госавтоинспекция.

В августе 2015 года вступил в силу закон, который предусматривал среди прочего фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Однако из-за отсутствия денег он не заработал.

Недостаточный штат патрульных не справлялся с функцией профилактики нарушений ПДД, а автоматические камеры фиксации так и не были введены.

Вопрос о возвращении радаров встал после ряда смертельных аварий с участием микроавтобусов и грузовых фур. Только за один день 20 июля в нескольких ДТП погиб 21 человек. В двух из трех участвовали микроавтобусы, заполненные пассажирами, и фуры. После этих случаев было принято решение усилить контроль за дорожным движением.

Что такое TruCam

Радар измерения скорости TruCAM - это разработка специалистов американского аэрокосмического агентства NASA. Лазерный принцип измерения скорости делает его оним из самых эффективных радаров на дорогах.

TruCAM может фиксировать объекты на расстояние до 1,2 тысячи метров. Однако для получения качественной фото- и видеоизображения курок на приборе нужно нажимать с расстояния около 70 метров. Перед этим нужно выбрать режим измерения (день, ночь), выставить пороговое значение скорости, с которого будет автоматически фиксироваться нарушение.

Также следует задать и дистанцию, с которого будет проводиться замер скорости.

Еще одно важное отличие TruCAM - GPS-привязка, которая дает возможность точно зафиксировать место нарушения скорости данным авто.

Как рассказалии в патрульной полиции, с целью предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков, портативное устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любые корректировки данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.

Следующим этапом развития программ является реализация проекта, в рамках которого патрульные автомобили оснастят приборами фиксации скорости непосредственно в движении.

Закупка этих приборов предусмотрена госпрограммой, а финансирование будет осуществляться из дорожного фонда.

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Источник: korrespondent.net