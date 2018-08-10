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08. 10. 2018

Крысина этапировали в колонию в Донецкой области

Юрия Крысина, осужденного за смертельное нападение в 2014 году на журналиста Вячеслава Веремия, этапировали в исправительную колонию в Донецкой области. Соответствующее фото в понедельник, 8 октября, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Судя по снимку, этапирование Крысина в колонию в Донецкой области все-таки состоялось. На фото осужденный с вещами готовится грузиться в спецтранспорт.

К слову, ранее Крысин, несмотря на решение суда, отказывался ехать в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд Киева приговорил Крысина к пяти годам реального тюремного заключения.

Ранее Крысину назначили четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Источник: korrespondent.net

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