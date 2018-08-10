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08. 10. 2018

В Карпатах умер турист из Львова

Во время восхождения на гору Петрос в Карпатах скончался 55-летний мужчина из Львова. Инцидент произошел в субботу, 6 октября, но управление ГСЧС в Закарпатской области сообщило о нем в понедельник, 8 октября.

В частности, спасатели получили информацию о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Петрос резко ухудшилось самочувствие одного из туристов.

Для проведения поисково-спасательных работ направили четырех спасателей и одну единицу техники. Однако врач, входивший в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины.

"В 23:10 тело погибшего спасателями было доставлено в Раховскую районную больницу. Причина смерти устанавливается. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа", – говорится в сообщении.

Ранее в Карпатах на горе Кедрова в Ивано-Франковской области погиб турист из Ворохты. Мужчина во время туристического похода получил серьезные травмы. Медикам не удалось его спасти.

Напомним, в мае в Карпатах погиб турист из Хорватии. Мужчина поднимался на гору в составе туристической группы из 12 человек.

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Источник: korrespondent.net

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