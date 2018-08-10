На Прикарпатье пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В ночь на понедельник, 8 октября, в поселке Делятин Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб, четверо получили травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Отмечается, что водитель Fiat Punto, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.
В результате аварии один из пассажиров погиб на месте, а четверо других были госпитализированы.
Водитель авто был задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
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Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб украинский политолог. Вместе с ним на мотоцикле ехала девушка, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
А в Днепре автомобиль сбил ребенка с отцом на пешеходном переходе.
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Источник: korrespondent.net
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