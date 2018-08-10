Мошенники под предлогом инвестиций в криптовалюту выманили €31 млн

Криптовалютные мошенники во Франции обворовали не менее 700 человек, выманив у них около 31 миллиона евро. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает Le Parisien со ссылкой на представителей французского комитета по контролю за финансовыми рынками.
Отмечается, что пользуясь неосведомленностью людей относительно биткоина, преступники обещали пострадавшим доход от инвестиций в криптовалюту.
Злоумышленники разместили свой номер телефона на 200 фишинговых сайтах. После разговора с преступниками инвесторы переводили деньги на их счета.
Правоохранители не исключают, что сумма похищенных средств может быть в разы больше.
По данным аналитиков криптовалютной биржи Coinhouse, мошенники начали свою деятельность в Бельгии. Там им удалось лишить владельцев накопительных счетов €100 млн.
В Твиттере появились криптовалютные мошенники
Ранее сообщалось, что украинец перевел миллион гривен за биткоины, но не получил их. Деньги вернуть тоже не удалось.
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Источник: korrespondent.net
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