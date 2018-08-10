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08. 10. 2018

В зоопарке Китая показали двухмесячных панд

В китайском зоопарке показали двухмесячных панд. Соответствующее видео в понедельник, 8 октября, публикует ТСН.

Панды родились в июле с разницей в почти две недели.

Животные уже набираются сил и учатся ходить. Как рассказали работники зверинца, по сей день малыши спали по 23 часов в сутки.

Ранее в Китае сняли дикую панду, которая едва не набросилась на лошадь.

Напомним, в зоопарке Нью-Йорка недавно родились детеныши красной панды. 

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Источник: korrespondent.net

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