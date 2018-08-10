Во Львовской области во время празднования свадьбы автомобиль попал в ДТП. Пострадали пять человек, включая невесту. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 8 октября.
По информации правоохранителей, авария произошла ночью неподалеку отпускной базы, расположенной в одном из сел Пустомытовского района.
"Во время традиционного "похищения невесты", водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась невеста и свадебные гости, не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с деревом", – говорится в сообщении.
Телесные повреждения получили пять человек: невеста – 22-летняя киевлянка, у которой диагностированы ссадины и ушибы, 30-летний житель Трускавца, которого госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц, а также трое жителей Киевской области в возрасте 32, 34 и 36 лет. Один из них также находится в реанимации.
По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Проводится досудебное расследование.
Cмотрите фотогалерею: На Львовщине невеста пострадала в ДТП в день свадьбы
Ранее стало ивестно, что в Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате ДТП погибли два молодых парня, еще два человека получили телесные повреждения.
А накануне в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser сбил насмерть мужчину, который пытался пересечь шесть полос дороги на улице Вадима Гетьмана неподалеку ТРЦ Мармелад. При этом всего лишь в 30 метрах находился подземный переход.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.