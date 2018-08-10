Во Львовской области во время празднования свадьбы автомобиль попал в ДТП. Пострадали пять человек, включая невесту. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 8 октября.

По информации правоохранителей, авария произошла ночью неподалеку отпускной базы, расположенной в одном из сел Пустомытовского района.

"Во время традиционного "похищения невесты", водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась невеста и свадебные гости, не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с деревом", – говорится в сообщении.

Телесные повреждения получили пять человек: невеста – 22-летняя киевлянка, у которой диагностированы ссадины и ушибы, 30-летний житель Трускавца, которого госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц, а также трое жителей Киевской области в возрасте 32, 34 и 36 лет. Один из них также находится в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Проводится досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине невеста пострадала в ДТП в день свадьбы

Ранее стало ивестно, что в Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате ДТП погибли два молодых парня, еще два человека получили телесные повреждения.

А накануне в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser сбил насмерть мужчину, который пытался пересечь шесть полос дороги на улице Вадима Гетьмана неподалеку ТРЦ Мармелад. При этом всего лишь в 30 метрах находился подземный переход.

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Источник: korrespondent.net