Восхвалявшая Порошенко блогерша удалилаcь из соцсетей

Киевская блогерша Анна Оскомина, которая опубликовала на выходных пост о своем общении с президентом Петром Порошенко, удалила свои аккаунты в социальной сети Facebook. Об этом в понедельник, 8 октября, пишут Вести.

Отмечено, что девушка удалилась из соцсети после того, как пользователи начали бурно реагировать на ее беседу с главой государства, которого она назвала "человеком с могучим разумом и мощной волей".

По словам Оскоминой, она весь день провела с Порошенко и "получила сильные впечатления в жизни".

"Он просто потряс меня. Могучий разум, сильная воля и колоссальная внутренняя сила. Мой Президент", - завершила блогерша свой рассказ, в котором президент по факту оправдывается за все скандалы с его именем.

При этом в комментариях пользователи сети раскритиковали пост Оскоминой из-за отсутствия критических вопросов. Также пользователи обвинили блогершу в том, что она выполнила работу пресс-службы президента. Ранее в Администрации президента сообщили, что телерекламу о Томосе Петр Порошенко оплачивает из собственных средств. Также сообщалось, что доходы Порошенко в пять раз превысили прошлогодние.

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Источник: korrespondent.net