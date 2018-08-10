УПЦ МП не является собственником Киево-Печерской лавры - Минкульт

Киево-Печерская и Почаевская лавры являются государственной собственностью и в собственность религиозных организаций не передаются. Сейчас они на 50 лет сданы в аренду УПЦ МП. Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в интервью изданию Главком.
Он подчеркнул, что обе лавры являются объектами национального значения.
"Лавры в государственной собственности", - сказал Юраш. На вопрос, можно ли прервать аренду через суд в случае, если будет доказано, что Почаевская лавра передавалась в аренду Московскому патриархату с нарушениями законодательства, он отметил, что здесь нет оснований для суда
"Государство предоставило аренду и в прерогативах государственных органов решать ее дальнейшую судьбу. То есть, если будет понятно, что во время передачи лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора. Это вопрос в компетенции Кабинета министров", - подчеркнул директор департамента.
Юраш также прокомментировал смену конфессионально принадлежности других храмов. По его словам, с начала 2014 года в Киевский патриархат перешли или находятся в состоянии перехода почти 120 общин УПЦ МП.
В Московском Патриархате, как отметил чиновник, такие переходы общин считают "захватами храмов", что абсолютно не соответствует реальности и законам.
По его словам, с юридической точки зрения, позиция УПЦ МП выглядит абсурдной: она априори не хочет признавать право общин решать свою судьбу.
"Для них (Московского патриархата - ред.) община - какая-то структурная единица, которая пожизненно, ко второму пришествию, должна находиться в феодальном владении МП. Наш закон дает возможность абсолютно свободно верующим изменять свою религиозную юрисдикцию. И никто этому не может помешать. И именно община владеет всем имуществом и имеет полное право этим имуществом распоряжаться - это может быть храм, дом священника, автомобили и так далее", - сказал чиновник.
Напомним, на Прикарпатье в конце сентября произошел силовой конфликт вокруг храма.
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Источник: korrespondent.net
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