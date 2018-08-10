РФ объяснила обвинения в кибератаках встречей НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения против российской стороны в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) "мегафонной дипломатией" и связал обвинения с встречей министров обороны стран НАТО. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 8 октября.
По словам Лаврова, российскому послу в Нидерландах вручили ноту протеста, но не предоставили никаких конкретных материалов. При этом в голландском МИДе заявили, что всю необходимую информацию Россия получит из пресс-конференции минобороны. Министр обратил внимание, что эта информация появилась перед встречей министров обороны НАТО.
"Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО", - заметил Лавров.
Вместе с тем, Лавров допустил использование хакерского сюжета и для усиления полномочий секретариата ОЗХО. "На счет того, что буквально завтра открывается исполнительная сессия Организации по запрещению химического оружия, наверно, это будет использовано теми странами, которые хотят извратить содержание конвенции по запрещению химического оружия и превратить ее технический секретариат в некий карающий орган, подрывая тем самым международное право и прерогативы СБ ООН", - сказал он.
Кроме того, Лавров отметил, что в поездке в апреле в Гаагу россиян, которых Нидерланды обвинили в шпионаже, ничего тайного не было.
"Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - сказал Лавров.
По его словам, россиян задержали, ничего не объяснив, не дали связаться с российским посольством и попросили уехать.
"Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение, тем более, что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось", - добавил он.
По словам Лаврова, Нидерланды не предоставили России фактов в связи с обвинениями россиян в киберпреступлениях.
"Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример "мегафонной дипломатии", имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и которые существуют для рассмотрения возникающих проблем в отношениях между любыми странами, в том числе между РФ и Нидерландами", - заявил он.
Напомним, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о выдворении четырех россиян, которые по ее словам, были сотрудниками российской разведки, и пытались осуществить хакерскую атаку против ОЗХО.
В этот же день в США сообщили об обвинении семерых россиян в кибервзломах. Минюст США возложил на спецслужбы РФ ответственность за кибератаки на ВАДА, ФИФА, Спортивный арбитражный суд, USADA, химические лаборатории и ядерную компанию.
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Источник: korrespondent.net
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