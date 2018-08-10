Библия уже доступна на тысячи языках мира

В Южном Судане, где проживает народность келико, отпраздновали перевод Библии на тысячный язык мира. Об этом сообщил изданию Christian Post директор американского отделения организации Wycliffe Bible Translators Расс Херсман.
"Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек. Именно для этих глубоко верующих людей и делался перевод", - сообщил Херсман.
В то же время тысяча языков, на которые Библия уже переведена, составляют лишь десятую часть всех языков мира.
Так, продолжаются переводы Библии еще на 2500 языков, и многие из них близятся к завершению, но остается еще порядка 1600 языков, на которые перевод еще даже не начинался.
Перевести Священное Писание на все языки мира планируют к 2025 году.
Ранее американская полиция развенчала миф о способности Библии останавливать пули.
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Источник: korrespondent.net
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