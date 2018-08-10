На Буковине в ДТП погиб двухлетний ребенок

В Черновицкой области в дорожно-транспортном происшествии в селе Йорданешты Глыбоцкого района погиб двухлетний ребенок. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечено, что 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
"От полученных травм двухлетний мальчик-пассажир погиб на месте происшествия. Других трех пассажиров иномарки с телесными повреждениями доставили в больницу. Медицинское обследование показало, что водитель легковушки был пьян", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в городе Сторожинец 47-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и допустил наезд на 66-летнюю женщину-пешехода. По данным полиции, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, где она вскоре скончалась от полученных телесных повреждений.
Следователи начали уголовные производства по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Ранее стало ивестно, что в Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате ДТП погибли два молодых парня, еще два человека получили телесные повреждения.
А накануне в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser сбил насмерть мужчину, который пытался пересечь шесть полос дороги на улице Вадима Гетьмана неподалеку ТРЦ Мармелад. При этом всего лишь в 30 метрах находился подземный переход.
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Источник: korrespondent.net
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