Сотрудники полиции в Краматорске Донецкой области в одном из жилых домов обнаружили мертвую женщину, спасли раненого ребенка, а также задержали его мать. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска на своей странице в Facebook в понедельник, 8 октября.
"Обеспокоенная заявительница сообщила, что в одном из многоквартирных домов на улице Богдана Хмельницкого неизвестному лицу нужна помощь правоохранителей и медиков. Там в подъезде на лестнице патрульные увидели окровавленную женщину (35 лет) без признаков жизни", – говорится в сообщении.
В том же доме полицейские услышали детский плач и крики, правоохранители поднялись выше.
"На втором этаже в одной из квартир патрульные заметили открытую дверь, на пороге которых лежал ребенок в едва сознательном состоянии и со спины в которой стекала кровь, а рядом – женщину. Увидев сотрудников полиции, 42-летняя гражданка начала неадекватно агрессивно себя вести и пыталась бросаться на стражей порядка. У патрульных возникла мысль, что именно это лицо может быть причастно к убийству", – отметили полиции.
Чтобы женщина больше никому не нанесла вреда, патрульные задержали ее. Как оказалось, 7 летний мальчик – сын этой женщины. У него правоохранители обнаружили колото-резаное ранение в районе спины. До прибытия "скорой" патрульные предоставили ребенку домедицинскую помощь. Врачи констатировали у мальчика проникающее ранение спины в области правого легкого.
Также на место происшествия вызвали следователей, которые займутся этим делом и в дальнейшем.
Cмотрите фотогалерею: В Краматорске в доме нашли мертвую женщину и раненого ребенка
Ранее в Днепре зарезали сотрудника прокуратуры. Мужчину убили в собственной квартире. Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления.
А в Кривом Роге мужчину убили напротив здания Нацлотереи в ходе конфликта. Еще один мужчина был госпитализирован.
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Источник: korrespondent.net
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