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08. 10. 2018

В сети показали уничтожение позиций сепаратистов

Появилось видео, как украинские военные сбрасывают взрывчатку на позиции сепаратистов на Донбассе. Ролик в понедельник, 8 октября, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, видео было снято на авдеевском направлении.

"Все знают, что никогда не нужно провоцировать Осиный рой. Итак, разгневанные осы решили на авдеевском направлении ВОПу противника сделать шмаки-бум", - говорится в подписи к видео.

Когда именно было снято видео, не сообщается.

Ранее было опубликовано видео уничтожения бойцами ВСУ укрепленной огневой точки сепаратистов.

Также ранее показали видео уничтожения украинскими военными опорного пункта сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net

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