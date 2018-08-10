В Крыму электричка сбила припаркованный на путях автомобиль

В аннексированном Крыму в районе станции Соленое озеро электричка врезалась в легковой автомобиль. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщила пресс-служба "крымского линейного управления" МВД России на транспорте.
"45-летний мужчина - владелец ВАЗ-21099, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к железнодорожному полотну и припарковался. В этот момент к станции подходил электропоезд сообщением Соленое озеро - Симферополь. Водитель никак не отреагировал на предупредительные сигналы машиниста и не освободил железнодорожное полотно. От удара машину перевернуло на крышу", - говорится в сообщении.
Указано, что водитель и пассажир легковушки, а также находившиеся в электричке люди не пострадали, задержки движения поездов на перегоне Соленое озеро - Джанкой нет.
Ранее в Харькове электричка сообщением Лосево-Балашовка смертельно травмировала женщину.
Также сообщалось, что под Тернополем поезд сбил насмерть пенсионерку.
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Источник: korrespondent.net
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