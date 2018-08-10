В Николаевской области задержали грабителей-гастролеров

В Николаевской области в ходе масштабной спецоперации задержали группу гастролеров-грабителей, занимавшихся разбоем в нескольких областях. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 8 октября.

Группа из трех человек подозревается в разбойном нападении на дом женщины-предпринимателя и ее мужа в Вознесенске, а также в ряде других насильственных преступлениях, совершенных на территории Николаевской, Киевской и Одесской областей.

В группу входили три человека – 30-летний гражданин другого государства, житель Николаевской области, и двое его сообщников из Киевской и Одесской областей. Все ранее судимые за совершение имущественных преступлений.

В конце мая около двух часов ночи злоумышленники в балаклавах проникли в дом 68-летней жительницы Вознесенска, повредив дверной замок. На тот момент кроме владелицы в доме находился ее 64-летний сожитель.

Преступники набросились на него и начали наносить удары руками и ногами по голове и туловищу, требуя сказать, где находятся деньги. Не получив ответа, нападавшие ранили мужчину ножом в ногу, а чтобы тот не сопротивлялся, перекрыли доступ воздуха и продолжили издевательства.

Остановились только тогда, когда жертва потеряла сознание, после чего перешли в следующую комнату, где отдыхала домовладелица. Таким же образом разбойники «заставили» женщину не сопротивляться и, обыскав помещение, забрали золотые изделия, мобильный телефон и значительную сумму наличных в рублях и другой иностранной валюте.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На розыск злоумышленников был задействован личный состав Вознесенского отдела полиции. В результате правоохранители, под процессуальным руководством прокуратуры установили и задержали причастных к особо тяжкому преступлению.

В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности мужчин – оружие, одежду, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также некоторые вещи пострадавших.

Во время досудебного расследования правоохранители установили причастность задержанных к ряду преступлений не только на территории Николаевской области. Пострадавшими от действий разбойников стали жители Одесской и Киевской областей.

В частности, в сентябре на Киевщине жертвами нападавших стали супруги-пенсионеры 78-ми и 80-ти лет. Тогда к тройке фигурантов присоединились еще двое подельников, личности которых уже установлены и принимаются меры по задержанию. Впятером они попали на территорию домовладения пожилых людей, избили и, угрожая ножом, связали пострадавших липкой лентой, после чего завладели их деньгами в сумме 72 тысячи гривен, 1500 долларов, золотой цепочкой и мобильным телефоном.

Трое нападавших были задержаны, двум из них уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, одному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, двое – ожидают этой процедуры в Киеве.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области задержали грабителей-гастролеров

Ранее в Киевской области в селе Бзов мужчина с топором ограбил 70-летнюю женщину, которая занимается нетрадиционной медициной. Уже на следующий день полицейские задержали грабителя в Киеве, где он снимал жилье. Оказалось, что это 35-летний уроженец Закарпатья.

Также сообщалось, что в Одессе двое граждан Грузии украли более 200 тысяч гривен из автомобиля, который остановился на светофоре в центре города. Их задержали по горячим следам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net