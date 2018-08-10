Николаевского бизнесмена расстреляли во двое дома

В Николаеве в ночь на понедельник, 8 октября, произошла перестрелка, сообщают полиция области.

Около 3.30 в полицию поступил звонок от жителя дома № 58 по проспекту Мира. Звонивший сообщил, что во дворе дома слышны крики и звуки выстрелов. Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили раненого мужчину. Пострадавшего на автомобиле скорой помощи доставили в БСМП.

По предварительным данным, во дворе неизвестные напали на бизнесмена, применив при этом травматическое и охотничье оружие. Двор был буквально усеян гильзами - эксперты насчитали их несколько десятков.

Из показаний очевидцев известно, что в конфликте со стрельбой участие принимали около пяти человек. Сейчас полиция устанавливает и разыскивает других злоумышленников.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины Хулиганство, что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оба мужчины 30-ти и 35-ти лет жителей Николаева, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. С ними сейчас работают следователи. Все обстоятельства преступления и причины стрельбы устанавливаются.

По данным издания Новостям-N, патрульным удалось задержать одного из участников инцидента - он пытался скрыться на автомобиле ВАЗ-2108. У задержанного были обнаружены травматические пистолеты Форт и ПМ, а также охотничье ружье. Также в салоне автомобиля была найдена балаклава.

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По некоторым сведениям, еще один участник нападения скрылся на другом автомобиле.

В настоящее время полицейские выясняют причину нападения на бизнесмена.

Доставленный в больницу бизнесмен был экстренно прооперирован. На его теле врачи насчитали около 20 ранений в конечности и грудную клетку, полученные из травматического и дробового оружия. Ранение в область грудной клетки непосредственно угрожали жизни пациента, так как оказались проникающими в плевральную полость, было задето легкое.

Ранее в Николаеве произошла стрельба возле супермаркета. В ходе конфликта между двумя мужчинами, один из них достал из автомобиля ружье и осуществил несколько выстрелов.

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Источник: korrespondent.net