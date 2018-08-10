В Житомирской области шлагбаум травмировал школьника

В Житомирской области металлический шлагбаум возле школы тяжело травмировал первоклассника. Ребенок госпитализирован, сообщает ТСН в понедельник, 8 октября.

"В школьную котельную грузовик завозил дрова, водитель открыл шлагбаум, въехал на территорию школы, но не вписался в поворот и прицепом зацепил металлическую стрелу. От сильного удара она оторвалась и полетела в ребенка, которого отец вел на занятия", – говорится в сообщении.

Мальчик был срочно госпитализирован с открытыми переломами челюсти и левой руки. А водитель даже не заметил, что произошло. Он спокойно поехал дальше, его остановили только крики свидетелей.

"Сильный удар был, такой глухой удар и я оглянулся – и увидел что дитя улетело. И уже упал, и кричит, и рука висела, кровь шла", – рассказал отец пострадавшего школьника Дмитрий Романюк.

Мать мальчика утверждает, что в инциденте есть и вина администрации школы, которая организовала подвоз дров, когда школьники идут в учебное заведение.

В полиции открыли уголовное производство. К ответственности хотят привлечь не только шофера, но и администрацию школы, которая позволила такие маневры на школьном дворе.

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Источник: korrespondent.net