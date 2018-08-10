Печерский суд Киева арестовал с правом залога более чем 500 000 гривен бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Емуинкриминируют государственную измену. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает ЛІГА со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Нагорный подозревается СБУ в совершении преступления по статье о государственной измене.

Суд установил залог в размере 528 600 грн. Как уточнили в СБУ, ведомство подало апелляцию на это решение, поскольку не согласно, что Нагорный должен иметь возможность внести деньги и выйти на свободу. Апелляцию рассмотрят 10 октября.

Как написал в соцсети Facebook журналист Роман Реведжук, СБУ инкриминирует Нагорному общение с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным.

Cмотрите фотогалерею: Бывшего мужа Подкопаевой подозревают в госизмене

Ранее суд продлил на два месяца пребывание под стражей полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого подозревают в госизмене.

Также сообщалось, что правоохранители задержали "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации" Олега Кизименко. Его подозревают в государственной измене и антиукраинской деятельности.

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Источник: korrespondent.net