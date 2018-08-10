У Порошенко готовят новый закон под выборы

Президент Петр Порошенко после обсуждения на Национальном совете реформ внесет в парламент как неотложный законопроект о наказании за подкуп избирателей. Об этом он заявил на встрече с новым составом Центризбиркома в понедельник, 8 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Еще одна важная позиция – эффективное противодействие подкупу избирателей... Я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс и увеличивают ответственность", - сказал Порошенко.

Он сообщил, что проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ, и пригласил присоединиться к этому процессу новоизбранных членов ЦИК, подав свои предложения.

Он также отметил, что в результате политических реформ в Украине уже нет такого уровня концентрации административного ресурса, как это было в прошлом.

"Львиная доля полномочий передана на места, обеспечена независимость местного самоуправления, разгосударствляют СМИ, создано общественное вещание, сделан ряд других позиций, в том числе и инструменты коалиционности центральной власти, дают твердое убеждение в том, что прививки от применения административного ресурса будут проводиться чрезвычайно эффективно", - сказал Порошенко.

Напомним, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центризбиркома приняли присягу.

В конце сентября Верховная рада назначила новый состав ЦИК. Было назначено 14 новых членов, срок полномочий еще двух продолжается и одно место в остается вакантным.