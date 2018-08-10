Во Львовской области от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, умер трехмесячный младенец. Еще три человека в аварии были травмированы, сообщает в понедельник, 8 октября, пресс-служба областной полиции.
Отмечено, что ДТП произошло около 11:30 на автодороге Киев-Чоп возле села Угерско Стрыйского района.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Mercedes, которым управлял 35-летний житель Харьковской области, и Volkswagen, за рулем которого находился 33-летний житель Закарпатья.
"В Volkswagen, кроме водителя, находились его 30-летняя жена и двое детей-девочек: старшая возрастом семи лет и младшая - трехмесячная. Все они получили телесные повреждения, младенец от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в результате ДТП погиб трехмесячный младенец
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Черновицкой области в дорожно-транспортном происшествии в селе Йорданешты Глыбоцкого района погиб двухлетний ребенок.
Также сообщалось, что в Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате ДТП погибли два молодых парня, еще два человека получили телесные повреждения.
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Источник: korrespondent.net
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