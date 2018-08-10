ЕБРР утвердил новую стратегию по Украине

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине в понедельник, 8 октября.

Так, новая среднесрочная стратегия заменяет собой пакеты кризисного реагирования, которые реализовывались в Украине с 2014 года с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды.

"ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура", – говорится в сообщении банка.

Также ЕБРР будет содействовать в стимулировании участия частного сектора во всех отраслях и дальнейшей коммерциализации компаний государственного сектора. Банк также продолжит поддержку внедрения современных подходов к закупкам в государственном секторе и эффективного управления.

Ранее ЕБРР одобрил новую программу USELF-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

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Источник: korrespondent.net