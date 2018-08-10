Мэру Черкасс сообщили подозрение в злоупотреблении властью

В Черкассах прокуратура совместно с Национальной полицией сообщили мэру Анатолию Бондаренко о новом подозрении в злоупотреблении властью, повлекшее тяжкие последствия. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

В частности, указано, что мэру сообщено новое подозрение в совершении преступления по статье злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица, использование служебным лицом власти, вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы в хозяйственном деле по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством, о взыскании долга в связи с невыполнением указанным предприятием условий договора аренды по срокам начала и расторжения договора", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, на основании указанного письма Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без рассмотрения апелляционную жалобу Черкасского горсовета, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города.

"Указанные действия городского головы нанесли тяжелые последствия интересам Черкасского горсовета в виде недополученных доходов общего фонда бюджета г. Черкассы в размере более 447 тыс. грн", - доложили в прокуратуре.

Как сообщается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 4 октября мэру Черкасс было сообщено о подозрении по статье препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета.

По информации прокуратуры, мэр Черкасс, который возглавляет Черкасский городской совет, умышленно создал искусственные препятствия в работе депутатов этого горсовета. В прокуратуре отметили, что своими действиями подозреваемый, вопреки интересам местного самоуправления, безосновательно нарушил фундаментальное право гласности в деятельности территориальной общины во время проведения внеочередной сессии.

Также сообщалось, что в Черкассах из-за организованной мэром протестной акции, проходящей под стенами областной прокуратуры, полиция перекрыла движение по бульвару Шевченко.

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Источник: korrespondent.net