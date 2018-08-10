В Канаде взорвался НПЗ

В канадском городе Сент-Джон произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil. Об этом сообщает телеканал CBC в понедельник, 8 октября.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo — Julia Wright (@thewrightpage) 8 октября 2018 г.

"Мы можем подтвердить, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Сент-Джон произошел серьезный инцидент. Мы активно проводим оценку ситуации в это время и позже предоставим больше информации", - говорится в сообщении самой Irving Oil в Twitter.

Нефтеперерабатывающее предприятие с 1 октября закрыто на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

Very serious fire currently underway at the Irving Oil Refinery. pic.twitter.com/te8X4Xl6Tw — Julia Wright (@thewrightpage) 8 октября 2018 г.

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Недавно в Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер - погибли 50 человек, 100 человек получили ожоги.

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Источник: korrespondent.net