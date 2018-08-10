Обнародовано письмо Януковича Путину о вводе войск

В Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает Цензор.

В частности, в письме Янукович ссылается на седьмую статью договора о дружбе между Украиной и РФ о предоставлении помощи для "восстановления конституционного порядка в стране и введения миротворческой миссии".

"Пользуясь случаем, обращаюсь к вам с предложением провести двусторонние консультации, согласно статье 7 договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, и обсудить возможность использования отдельных подразделений ВС РФ для восстановления мира и правопорядка на территории Украины", - говорится в письме.

К тому же, в письме экс-президент называет события конца 2013 - начала 2014 годов "антиконституционным вооруженным государственным переворотом".

Также в приложение к письму Янукович написал заявление, в котором официально просил использовать ВС РФ для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Ранее Оболонский районный суд Киева повесткой вызывал на судебное заседание бывшего президента Виктора Януковича.

Также суд назначил дату "последнего слова" Януковича.

Как известно, прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net