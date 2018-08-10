Последний потомок Гитлера не любит Трампа

Внучатый племянник Адольфа Гитлера, последний его потомок, Александр положительно отзывается о политике немецкого канцлера Ангелы Меркель и негативно оценивает деятельность президента США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкое издание Bild, корреспондент которого посетил последних потомков нацистского лидера, которые живут в США.
Четверо мужчин, которые сегодня проживают на Лонг-Айленде, являются внучатыми племянниками фюрера. Гитлеры сменили фамилию еще в 1946 году, поэтому об их присутствии в городе не знает почти никто.
Двое братьев - Брайан и Льюис - отказались общаться с журналистом. Третий, Александр, коротко ответил на вопросы о политике немецкого и американского лидеров. Общались через дверь с москитной сеткой.
"Она мне нравится. Она хорошая. Она кажется умной и образованной", - оценил немецкого канцлера внучатый племянник. По его словам, в сфере миграционной политики Меркель "знает, что нужно делать".
Отношение к президенту США в Александра совершенно противоположное. "Он однозначно не в списке моих фаворитов", - сказал он. Как отмечает Bild, все трое братьев являются убежденными республиканцами.
"Что-то из того, что говорит Трамп, является вполне нормальным. Но в основном... Мне не нравится то, как он себя ведет. И еще: я не люблю лжецов", - добавил Александр.
Ранее французские специалисты под руководством судебно-медицинского эксперта Филиппа Шарлье проанализировали останки Гитлера, которые хранятся в Москве, и повторно провели их идентификацию.
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Источник: korrespondent.net
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