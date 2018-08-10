Под Харьковом змея укусила подростка

В Харьковской области в понедельник, 8 октября, змея укусила подростка, когда тот прогуливался с мамой. Инцидент произошел в Башкировском лесу, сообщается в группе Новости Чугуева в Facebook.

Отмечено, что подросток вместе с мамой шел по тропинке домой. Увидев, что рядом ползет какое-то пресмыкающееся, любопытный парень решил поймать его, но змея мгновенно укусила его за палец.

"В течение получаса школьника доставили в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где сразу же приступили к оказанию помощи. К счастью, в больнице была необходима сыворотка-противоядие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент состояние ребенка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.

Ранее во Львове скончалась 4-летняя девочка, которую укусила змея в Сколевском районе.

Также сообщалось, что во Львовской области в больницу попали двое мужчин из-за укуса змей. Известно, что одного из них змея укусила во время сбора грибов в лесу.

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Источник: korrespondent.net