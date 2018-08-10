Турция хочет обыскать саудовское генконсульство в Стамбуле

Власти Турции намерены обыскать генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Анкара вызвала саудовского посла и передала ему официальный запрос на обыск, пишет турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на дипломатические источники в понедельник, 8 октября.

Турецкие власти подозревают, что в консульстве может находиться пропавший саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи. В самом консульстве опровергают эту информацию.

Об исчезновении Хашкаджи стало известно в среду, 3 октября. Он пропал после того, как прибыл в Генконсульство Саудовской Аравии. По информации Саудовского агентства печати, Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание консульства.

В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.

Джамаль Хашкаджи работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, он известен своими критическими статьями о королевстве. Он прибыл в консульство для оформления документов, необходимых для вступления в брак со своей девушкой, которая живет в Турции.

Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Хашкаджи могли убить в генконсульстве. Через два часа после того, как он зашел в здание, оттуда выехали шесть автомобилей, в том числе два черных фургона с дипломатическими номерами. Полиция Турции подозревает, что в них могли вывезти журналиста или его тело.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net