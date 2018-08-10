В Раде появился новый народный депутат

Центральная избирательная комиссия признала избранным народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Гулака. За соответствующее решение проголосовали 16 членов ЦИК, передает в понедельник, 8 октября, РБК-Украина.

Отмечено, что Гулак получил мандат вместо новоизбранного члена Центральной избирательной комиссии Татьяны Юзьковой.

Известно, что Гулак сейчас работает помощником народного депутата от РПЛ Алексея Ленского. А в парламенте прошлого созыва он был помощником Ляшко.

Напомним, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центризбиркома приняли присягу.

В конце сентября Верховная рада назначила новый состав ЦИК. Было назначено 14 новых членов, срок полномочий еще двух продолжается и одно место в остается вакантным.

Как сообщалось, 18 сентября Рада увеличила количественный состав ЦИК.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net